Die deutsche Bäckereikette mit über 230 Shops musste erneut am Amtsgericht Neubrandenburg ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung anmelden. Laut Lila Bäcker sind vor allem die gestiegenen Kosten sowie die anhaltende Zurückhaltung der Kunden ein Problem. Aktuell befindet sich das Unternehmen nach eigenen Angaben in intensiven Gesprächen mit potenziellen Partnern und Investoren,

[…]