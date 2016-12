Baden-Württemberg: Weiterer Schritt zur klimaneutralen Landesverwaltung

Bereits seit Ende 2013 sind alle Landesministerien nach der internationalen Energiemanagementnorm ISO 50001 zertifiziert. Jetzt haben zehn größere Behörden der Landesverwaltung von Baden-Württemberg nachgezogen und ihrerseits ein Energiemanagementsystem eingeführt. Damit ist Baden-Württemberg das erste Bundesland, in dem alle Landesministerien nach ISO 50001 zertifiziert sind und in dem sich weitere Behörden und Einrichtungen an diesem Auditierungsprozess beteiligen.

Der Ministerialdirektor im Umweltministerium Helmfried Meinel sieht darin ein ermutigendes Signal auf dem Weg, bis 2040 eine weitgehend klimaneutrale Landesverwaltung aufgebaut zu haben: „In allen diesen Behörden sind in den vergangenen 18 Monaten Energieeinsparpotenzi...

[…]