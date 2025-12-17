Baden-WÃ¼rttemberg investiert 80 Millionen Euro in Rettungswachen

Mit insgesamt 80 Millionen Euro modernisiert Baden-WÃ¼rttemberg landesweit seine Rettungswachen. 30 Bauprojekte mit einem Volumen von 63 Millionen Euro starten bereits jetzt â€“ von Neubauten bis zu Sanierungen. Innenminister Strobl betont die Bedeutung moderner Infrastruktur fÃ¼r den Rettungsdienst.

.

Das Land Baden-WÃ¼rttemberg investiert insgesamt 80 Millionen Euro in den Bau, Umbau und die Modernisierung von Rettungswachen. Grundlage ist der Nachtragshaushalt, den der Landtag am 11. Dezember 2025 beschlossen hat.



â€žWenn wir unsere Rettungsdienste finanziell stÃ¤rken, investieren wir nicht nur in neue GebÃ¤ude oder moderne Technik â€“ wir investieren in die Menschen, die Tag fÃ¼r Tag Leben retten und zeigen ihnen mit Taten unseren Dank und unseren Respekt und unsere WertschÃ¤tzung. Mit den zusÃ¤tzlichen 80 Millionen Euro fÃ¼r den Rettungsdienst schaffen wir in Baden-WÃ¼rttemberg eine starke Grundlage â€“ fÃ¼r eine zukunftsfeste Infrastruktur des Rettungsdienstes und fÃ¼r zeitgemÃ¤ÃŸe Arbeitsbedingungen. Moderne Rettungswachen sind das RÃ¼ckgrat einer schnellen und verlÃ¤sslichen Notfallrettung. Hier ist jeder Euro bestens investiertâ€œ, sagte der stellvertretende MinisterprÃ¤sident und Innenminister Thomas Strobl.



Von den Geldern in HÃ¶he von 80 Millionen Euro investiert das Land jetzt 63 Millionen Euro in rund 30 Bauprojekte des Rettungsdienstes. Neben Neubauten sind auch Umbauten, Erweiterungen und Sanierungen von bestehenden Rettungswachen vorgesehen. So kann der in diesem Bereich entstandene FÃ¶rderstau nachhaltig abgebaut werden. Alle Landesteile profitieren von der Investition in moderne Rettungswachen. Weitere 17 Millionen Euro sind fÃ¼r Projekte in den kommenden Jahren vorgesehen.