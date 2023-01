Baden-Württemberg: 6.000 Euro Prämie pro fertiggestellter Wohnung

In Baden-Württemberg könnte es schon bald 6.000 Euro Prämie pro fertiggestellter Wohnung geben, um den Wohnungsbau anzukurbeln. Um die Förderung zu bekommen, müssen in den Wohnbauprojekten laut des Wohnungsbauministeriums mindestens 30 % Sozialwohnungen realisiert wurden.

Die Wohnungsbauministerin Nicole Razavi (CDU) will mit dieser Maßnahme verhindern, dass der soziale Wohnungsbau zum Erliegen kommt. Für frei finanzierte Wohnungen sei die Förderungen ebenfalls möglich, soweit nach Fertigstellung der Wohnungen die Miete für fünf Jahr nicht die ortsübliche Vergleichsmiete übersteigt.



Der Vorstoß stößt schon auf erste Reaktionen. Der DGB und die Gewerkschaft IG BAU begrüßen grundsätzlich den Ansatz, den sozialen Wohnungsbau mit Prämien für private Investoren zu fördern. Sie halten aber angesichts der dramatischen Lage auf dem Wohnungsmarkt weitergehende Maßnahmen für geboten.



„Prämien sind ein durchaus geeignetes Mittel, um den sozialen Wohnungsbau anzuschieben. Insofern ist es gut, dass die Landesregierung diesen Kurs einschlägt. Sinnvoll wäre es, die Höhe der Prämien an die Länge der Sozialbindung zu koppeln – wenn diese schon befristet ist. Prinzipiell sollte die Sozialbindung unbefristet gelten.“, erklärt Andreas Harnack, Regionalleiter IG BAU Baden-Württemberg.



Grundsätzlich halten DGB und IG BAU finanzielle Anreize für private Bauherren lediglich für die zweitbeste Lösung. „Wir sehen das Land weiterhin in der Verantwortung, selbst aktiv im sozialen Wohnungsbau zu werden. Jährlich müssen rund 10.000 neue Sozialwohnungen gebaut werden, damit der Bestand nicht noch weiter absinkt“, fordern Maren Diebel-Ebers und Andreas Harnack.



Wann die Prämie in Kraft tritt, ist noch nicht bekannt. Sollte sie aber kommen, sei sie rückwirkend zum 01.01.2023 geplant.