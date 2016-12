Baden-Baden: Historisches (ehemaliges) Hotel Hirsch wechselt Besitzer

Der Kehler Architekt und Unternehmer Jürgen Grossmann hat den Bestandsbesitz der Grossmann Group um das ehemalige Baden-Badener Hotel Hirsch bereichert. Genauer gesagt: Um ein denkmalgeschütztes Ensemble aus zwei Liegenschaften, die bis dato der Frankfurter Unternehmerin Anne Marie Steigenberger gehörten. Die historischen Bauten sollen mit viel Umsicht modernisiert werden.

Das ursprüngliche Hotel Hirsch wurde im späten 19. Jahrhundert errichtet, um 1900 dann von dem renommierten Baden-Badener Architekten Wilhelm Vittali umgebaut, der kurze Zeit später ein benachbartes Wohnhaus auf ebenfalls vier Geschosse aufstockte und mit neoklassizistischer Fassade an das Stammhaus angliederte. Als Ergänzung fügte er schließlich einen zweistöckigen Komplex in neubarockem Stil hinzu. Die unter Denkmalschutz stehenden Gemäuer werden aktuell als Wohn- und Geschäftshaus genutzt. Grossmann will das Ensemble wo nötig renovieren und modernisieren, seinen Charme allerdings konservieren.



Über den Kaufpreis des historischen Trios haben sich beide Seiten ausgeschwiegen. Der gebürtigen Baden-Badenerin Anne Marie Steigenberger war es nach eigenem Bekunden oberstes Anliegen „ein schönes Stück Baden-Baden“ langfristig zu erhalten.