Bad Orb sucht Investor für 4-Sterne-Hotel

Die Stadtväter von Bad Orb wünschen sich ein zweites 4-Sterne-Hotel für ihren Kurort im Spessart - und haben deshalb schon einmal vorgearbeitet: Offeriert wird ein 5.300 m² zählendes Grundstück an der Kurparkstraße in der Dr.-Wilhelm-Hufnagel-Anlage, nach eigenem Bekunden das „letzte Filetstück“ in städtischem Besitz. Der absegnete Flächennutzungsplan lässt die Errichtung eines Hauses mit gastronomischem Angebot und Tiefgarage zu; das Areal soll, gutachterlich ermittelt, 1,3 Millionen Euro kosten. Investor gesucht.

.

Für Bürgermeister Roland Weiß steht die Notwenigkeit einer zweiten, gehobenen Herberge angesichts der steigenden Zahl von Kongressen, Tagungen und Kurgästen außer Frage. Das „Hotel an der Therme“ sei mit seinen 110 Zimmern nicht länger in der Lage, die benötigten Kapazitäten zu stellen. Die Alternative, das Grundstück unbebaut zu lassen und weiterhin als Grünfläche zu nutzen, stelle sich insofern nicht mehr. Außerdem belebe ein zweites Hotel mit Gastronomie den heimischen Arbeitsmarkt.



Aktuell wird das Grundstück vom Amt für Bodenmanagement unter die Lupe genommen, am 3. Januar 2017 will der Magistrat den Stadtverordneten einen konkreten Vertragsentwurf für den Verkauf unterbreiten.