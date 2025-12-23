Bad Neuenahr: Vier-Sterne-Hotel „Alex an der Therme“ am Start

In Bad Neuenahr steht die Eröffnung eines neuen Vier-Sterne-Hotels bevor. In der Lindenstraße 8 feiert am 17. Januar das Hotel „Alex an der Therme“ sein Grand Opening. Das Objekt befindet sich in einem denkmalgeprägten Gründerzeitbau, der zuvor als Seniorenheim „Haus Abendfrieden“ genutzt wurde und seit der Flutkatastrophe leer stand.

.

Im Zuge der Umnutzung wurde das Bestandsgebäude umfassend saniert und zu einem Hotel mit 48 Zimmern ausgebaut. Ergänzt wird das Angebot durch einen Wellnessbereich, moderne Tagungsräume sowie eine Bar und ein Restaurant. Die Lage direkt an der Ahr und in fußläufiger Nähe zur künftigen Therme soll insbesondere den Gesundheits- und Tagungsbereich adressieren.



Die Wiedereröffnung des Gebäudes steht im Zusammenhang mit der geplanten Rückkehr der Bad Neuenahrer Thermenlandschaft. Das Thermal-Badehaus der Stadt wird nach historischen Vorlagen restauriert und modernisiert. Auf rund 22.000 m² entsteht ein Gesundheits- und Bäderkomplex, der Denkmalpflege mit zeitgemäßer medizinischer Nutzung verbindet.