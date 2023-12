Baby-Walz zieht ins Frankfurter Schillerhaus

Das Asset Management Team der IC Immobilien Gruppe vermietet im Namen des Eigentümers, einem institutionellen Investor, rund 620 m² Retailfläche im Schillerhaus in Frankfurt an die Baby-Walz GmbH. Der Omni-Channel-Händler für Schwangere, Babys und Kleinkinder zeigt sein Vertrauen in den Standort mit einer langfristigen Mietvertragslaufzeit von zehn Jahren.

Das von Architekten- und der Stadtkammer Hessen ausgezeichnete Büro- und Wohnhaus in der Frankfurter Innenstadt in der Schillerstraße 18-20 wurde 2003 errichtet. Das Objekt umfasst eine Gesamtmietfläche von ca. 12.700 m². Die IC Immobilien Gruppe wurde vom Eigentümer mit dem Asset Management, der Vermietung sowie dem technischen, kaufmännischen und buchhalterischen Property Management beauftragt.