Von Oktober 2022 an wird die B.W. Hotel Betriebsgesellschaft neuer Pächter und Hotelbetreiber des Vier-Sterne-Hotels Best Western Plus Hotel Fellbach-Stuttgart und übernimmt damit die operativen Tätigkeiten des bisherigen Betreibers Karsten Warth.

Fotos: Florian Busch / Best Western



[…]