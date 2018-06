„B. The Future“ findet im Kornversuchsspeicher in Berlin statt

Am Donnerstagabend erörterten im ehemaligen Kornversuchsspeicher am Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal Experten und Projektentwickler unter dem Titel „B. The Future“ nicht nur, wie Stadt im 21. Jahrhundert neu gedacht, sondern vor allem wie sie real gebaut wird. Der Entwickler des Quartier Heidestraße, die Taurecon GmbH sowie der Projektsteuerer Drees & Sommer stellten gemeinsam das Quartier Heidestrasse vor, das die nördlich des Berliner Hauptbahnhofs entstehende Europacity wesentlich prägen wird.

.

Den Höhepunkt des Abends stellte gleich zu Beginn der Veranstaltung die Verleihung des DGNB-Vorzertifikats in Gold für das Bürogebäude QH Track. Entlang der westlich des Quartier Heidestraße verlaufenden Bahngleise werden nach Plänen des Büros EM2N Architekten bis voraussichtlich 2023 neun Baukörper mit fünf beziehungsweise 14 Vollgeschossen errichtet. Damit entstehen rund 104.000 m² Bürofläche für zirka 8.500 Arbeitsplätze.



Unter dem Titel „B. The Future – Real Estate Innovation" konnten sich die Gäste an Infotischen zu verschiedenen Aspekten des zukünftigen Quartiers informieren und Standpunkte austauschen. Darunter mit Vertretern der fünf Architekturbüros, die das Quartier Heidestrasse gestalten. Ein inhaltlicher Fokus der Erörterungen lag auf den Faktoren Mobilität, Wohnen, Vernetzung und Kultur.



Das Quartier Heidestrasse wird als lebendiger neuer Kiez aus Wohn- und Bürogebäuden, Gewerbe, öffentlichen Straßen und Plätzen sowie Grünflächen entwickelt. Cafés, Restaurants und ein Nahversorgungszentrum in der Quartiersmitte schaffen ein angenehmes, trendiges Wohn- und Arbeitsklima. Insgesamt sind im Quartier Heidestrasse rund 295.000 m² BGF Gewerbe- und Einzelhandelsflächen sowie rund 920 Wohnungen geplant – 25 Prozent davon als geförderter Wohnungsbau im Sinne des Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung.