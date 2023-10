Das Unternehmen b.telligent zieht zum 01. Februar 2024 in „The Station“ in der Graf-Adolf-Straße 70 und vergrößert somit seinen Standort in Düsseldorf. Insgesamt verfügt das Gebäude über eine Gesamtmietfläche von ca. 2.400 m² auf 6 Stockwerke verteilt. Die Sanierung und Modernisierung wird Anfang 2024 abgeschlossen sein.

Fotos: Pinetrees Investment Group



[…]