B+S und Segro feiern Richtfest in Alzenau

Bei dem Logistikdienstleister B+S stehen die Zeichen bundesweit auf Wachstum: Im hessischen Alzenau feierte der Logistikdienstleister gestern mit Segro das Richtfest für seine Erweiterung im Segro Logistics Park Alzenau, der südöstlich von Frankfurt liegt. Mit der neuen Erweiterung über rund 12.500 m² werden die Flächen für effizientes Handling und modernste Kontraktlogistik nochmals ausgedehnt, um mit dem Wachstum des Unternehmens Schritt zu halten, das sich künftig noch stärker auf den Bereich E-Commerce konzentrieren werden. Erst Ende Januar hatte das Logistikunternehmen den Spatenstich gemeinsam mit Pannatoni Europe für seinen neuen Hauptsitz mit Logistikkomplex in Borgholzhausen gesetzt, da B+S an seinem alten Standort in Ba

[…]