B’mine Hotelgruppe entwickelt Hotel in Gateway Gardens in Frankfurt am Main

In unmittelbarer Nähe zum Flughafen Frankfurt heben von Ende 2020 an auch Autos ab – und zwar mit einem CarLift. Diese weltweit einzigartigen Aufzüge transportieren die Fahrzeuge der Hotelgäste direkt vor die CarLoft Zimmer des neuen B’mine hotels. Zu den weiteren Highlights zählen das Rooftop samt Gastronomie sowie die modernen Veranstaltungsräume mit Blick auf das Rollfeld des Frankfurter Flughafens. Dieses Angebot macht das Hotel nicht nur für Gäste, sondern auch für lokale Besucher und Unternehmen attraktiv.

.

„Areal 16“ heißt die Grundstücksfläche im Bebauungsplan von Gateway Gardens, dem jüngsten Frankfurter Stadtteil in unmittelbarer Nähe zum Flughafen, auf dem noch in diesem Jahr die Tiefbauarbeiten beginnen werden. Nach dem Kaufvertragsabschluss 2017 wurde mit dem Immobilienbereich der Fraport AG die Entwicklung initiiert.



Bis 2020 entsteht hier ein innovatives Lifestyle-Hotel, das mit der patentierten CarLift Technologie und zugehörigen CarLoft Zimmern ein einzigartiges Konzept bietet. Im B’mine hotel Frankfurt werden Geschäftsreisende, Touristen wie Unternehmen gleichermaßen „einchecken“ können. Das Open-Space-Loft, mit tGastronomie- und Eventbereichen sowie mit Rooftop-Terrassen in den beiden obersten der insgesamt zwölf Etagen, soll Anziehungspunkt für den neuen Stadtteil und die Region werden.



Ausstattung und Möblierung aller 241 Zimmer besitzen ein Gesamtkonzept, das von dem Berliner Studio Neikes Architekturen stammt.



Der Eventbereich wird in allen B’mine hotels ein zentrales Element sein. So steht in den beiden oberen Etagen des Frankfurter Hauses ein besonderer Bereich für Veranstaltungen, Tagungen und Kongresse zur Verfügung. Dank des CarLifts können Fahrzeuge und Maschinen mit bis zu 4,9 Tonnen Gewicht in den größten Veranstaltungsraum gebracht werden – ein einzigartiger Vorteil für Produktpräsentationen. Bodentiefe Fenster und Terrassen schenken einen Weitblick über die Stadt. Auch private Feiern finden in den Veranstaltungsräumen unterschiedlicher Größe und Ausstattung ein attraktives Umfeld. Zusätzlich entsteht im Innenbereich des Areals eine attraktive Outdoor-Location für Events bis 500 Personen.



Gateway Gardens gilt als das am besten angebundene Quartier Europas – es liegt direkt am Flughafen Frankfurt mit ICE- und Regionalbahnhof sowie am Autobahnkreuz A3/A5. Ab 2019 hat Gateway Gardens eine eigene S-Bahn-Station und man gelangt in nur neun Minuten zum Zentrum Frankfurts.