B.aries Design zieht in die Düsseldorfer Rosenstraße

Die B.aries Design GmbH hat sich im Zuge der Standortsuche für eine 380 m² große markante Loftfläche in der Rosenstraße 10 entschieden und damit die geplante Expansion bereits räumlich umgesetzt. Der Spezialist aus dem Bereich Verpackungs- und Produktdesign mit dem Credo „Beauty for Brands“, hat seinen Sitz innerhalb Düsseldorfs verlegt. In der neuen Bürofläche hat B.aries den gewünschten Raum und die Großzügigkeit, sich in kreativer Umgebung frei entfalten zu können und neue Ideen zu schöpfen. Neben den eigenen Ansprüchen an eine moderne Bürowelt, lag ein Schwerpunkt für Joana-Maria Bauchwitz, Gründerin und Eigentümerin von B.aries darauf, ihren Mitarbeitern eine Umgebung zu schaffen, in der man nicht nur gerne zur Arbeit kommt, sondern sich auch nach Feierabend noch gerne aufhält. Der Bezug des neuen Standortes, in unmittelbarer Nähe zum Hofgarten, findet Ende des 2. Quartals statt. Die Anmietung wurde vom Immobilienberatungsunternehmen Imovo beauftragt, das die Büroliegenschaft im exklusiven Alleinauftrag betreut. Bei Auftragserteilung betrug die Leerstandsquote ca. 85 %. Mit der erfolgreichen Vermietung an B.aries und einem weiteren kürzlich erfolgten Abschluss mit der Steuerberatungskanzlei Kunz & Partner mbB Steuerberatungsgesellschaf über 233 m², konnte das Maklerhaus nun die Vollvermietung der Liegenschaft erzielen.

.

Mangold Steuerberater beziehen neues Büro in der Graf-Adolf-Straße

Neben den Anmietungen in der Rosenstraße vermittelte das Maklerhaus zudem noch der Wuppertaler Steuerberatungskanzlei Mangold Steuerberater erfolgreich neue Flächen in der Graf-Adolf-Straße 23. Im April bezog die Kanzlei dort auf 100 m² ihren neuen Düsseldorfer Standort.