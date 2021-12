Die Aylux Hannover GmbH hat in der Zeißstraße 66 in Hannover rd. 1.580 m² Gewerbefläche gemietet. Sie teilt sich auf in rd. 900 m² beheizte Hallen-, rd. 500 m² Freifläche sowie ca. 180 m² Büro- und Sozialräume. Das Unternehmen nutzt die Liegenschaft als Zentrale für Niedersachsen und als Showroom für…

