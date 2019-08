Ayko erweitert Kapazitäten in Dortmund

Ayko GmbH einen Mietvertrag in Dortmund in der Germaniastrasse 60 über 935 m² Hallen- und 300 m² Bürofläche abgeschlossen. Damit erweitert das Speditionsunternehmen im Gewerbegebiet Germania in Dortmund-Marten seine Kapazitäten. Beraten wurde das Speditionsunternehmen von Realogis.



.

Die Logistikliegenschaft eines privaten Eigentümers liegt laut des Immobilienberatungsunternehmens für Industrie- und Logistikimmobilien verkehrsgünstig nahe der Autobahnankreuze Dortmund-Hafen (A45) sowie Dortmund West (A40/A45).