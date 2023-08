Aygül Özkan folgt auf ZIA-Hauptgeschäftsführer Oliver Wittke

Die ehemalige Ministerin für Soziales und Bauen in Niedersachsen sowie Geschäftsführerin einer Deutsche-Bank-Tochter, Aygül Özkan (51), löst 2024 den Parlamentarischen Staatssekretär a.D. Oliver Wittke (56) in der hauptamtlichen Führung des Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA) ab.

.

Wittke hatte dem Verbandsvorstand mitgeteilt, dass er im kommenden Jahr den Spitzenverband der Immobilienwirtschaft nach dreijähriger Tätigkeit aus persönlichen Gründen verlassen möchte. Özkan war bereits seit September 2020 als Geschäftsführerin des ZIA, zuletzt als stellvertretende Hauptgeschäftsführerin sowie als Geschäftsführerin der ZIA-Akademie tätig.



„Wir danken Oliver Wittke sehr herzlich für sein starkes Engagement im Dienste der Branche! Unter seiner Ägide hat der ZIA eine DACH-Region geschaffen und weitere Verbände aufgenommen; aktuell sind es nun 33. Wir wünschen ihm weiterhin viel Erfolg – künftig dann wieder in seinem Heimatland Nordrhein-Westfalen. Mit Aygül Özkan tritt eine bereits im ZIA erfahrene Immobilienmanagerin an, die sich insbesondere um Gewerbeimmobilien und die PropTech-Szene in Deutschland verdient gemacht hat. Die Ehrung als Immobilienmanagerin des Jahres zeigte schon ihre Vorbildfunktion für kompetente und erfolgreiche Frauen in der Branche.“, sagt Präsident Andreas Mattner.



Der frühere Bau- und Umweltsenator, Dr. Joachim Lohse, bleibt weiterhin in der Geschäftsführung des ZIA an Bord. Für den freiwerdenden Geschäftsführerposten Özkans geht der Verband nunmehr auf Suche für eine Nachbesetzung.