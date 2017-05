Grundstein für neues Springer-Gebäude

Es ist gute Tradition bei Axel Springer, dass die Grundsteinlegungen für neue Verlagsgebäude oder Druckereien am Geburtstag des Verlegers stattfinden. Gemäß dieser Tradition feierte die Axel Springer SE heute Vormittag die Grundsteinlegung des Berliner Axel Springer Neubaus, der seit dem offiziellen Baubeginn am 6. Oktober 2016 in unmittelbarer Nachbarschaft zu den bestehenden Verlagsgebäuden auf dem Gelände zwischen Axel-Springer-, Schützen-, Zimmer- und Jerusalemer Straße entsteht. Das für die digitale Arbeitswelt vom niederländischen Architekten Rem Koolhaas mit einem spektakulären Entwurf konzipierte dreizehngeschossige Bürogebäude bietet Platz für 3.500 Arbeitsplätze.

Dr. Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel S...

[…]