Axel Härtel neuer Geschäftsführer des BPS

Am 01. März 2023 startete Axel Härtel als neuer Geschäftsführer des BPS Bau-Prüfverband Südwest e.V. – Vereinigung qualitätsbewusster Wohnbauunternehmen. Er übernahm die Position von Dr. Lutz Wentlandt, der seit Gründung des Bau-Prüfverbandes im Jahr 1995 den BPS führte und die Mitglieder betreute.

Der Vorstand des BPS unter Führung des Verbandsvorsitzenden Uli Meinzer konnte mit Axel Härtel einen neuen Geschäftsführer mit umfassender Erfahrung in der Bau- und Wohnungswirtschaft gewinnen. Der Branchenkenner wird die bisher schon hohen Qualitätsziele des BPS weiterführen. Dazu zählt, eine hohe Bauqualität für Unternehmen der Wohnungswirtschaft zu gewährleisten.



Härtel übernimmt die Verbandsgeschäftsführung in einer Phase, in der sich die Wohnungswirtschaft im Umbruch befindet. Die dem Verband als Mitglied angehörenden Wohnungs- und Bauträgerunternehmen stehen einer ungewissen Nachfrageentwicklung gegenüber. Die politischen Vorgaben, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Ausrichtung in der Wohnungsbauförderung lassen eine künftige Konzentration der Bauaktivitäten auf die energetische Modernisierung und Sanierung der Wohnungsbestände erwarten.