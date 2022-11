Axel Arigato eröffnet Flagship-Store in der Hauptstadt

Das Premium-Sneaker-Label Axel Arigato expandiert im deutschen stationären Einzelhandel weiter. Nachdem das schwedische Unternehmen seinen ersten deutschen Store im November letzten Jahres auf über 140 m² in der Brienner Straße in München eröffnete, zieht es das Label jetzt mit seinem ersten deutschen Flagshipstore in die Hauptstadt.

.

Am Hackeschen Markt, in der Immobilie „Neue Schönhauser Straße 1“, Ecke Weinmeisterstraße, sicherte sich das schwedische High-End Footwear Brand auch in Berlin eine 1a-Lage für seinen Flagshipstore. Auf der Fläche eines ehemaligen Restaurants installierte das 2014 gegründete Label zusammen mit dem Architekturbüro Hallerod den individuellen Look für den Ales Arigato steht.