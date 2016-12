Axa IM steckt 310 Mio. in deutsche Gesundheitsimmobilien

Das Nischensegment der Gesundheitsimmobilien in Deutschland blüht. Jetzt baut auch der international agierende Asset Manager Axa Investment Managers sein Investment in der alternativen Assetklasse weiter aus und hat ein Portfolio bestehend aus 17 Pflegeheimen und einer Klinik in Deutschland für 310 Mio. Euro von Blackstone übernommen. Damit erweitert Axa IM sein europäisches Sozialimmobilien-Portfolio auf ein Volumen von 850 Mio. Euro. Im vergangenen Jahr hatte die Versicherungstochter Gesundheitsimmobilien in Italien und Spanien erworben.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Blackstone AXA Investment Managers Axa IM

Axa sieht aufgrund des demographischen Trends gerade in Westdeutschland gute Wachstumstendenzen im Bereich Pflegeheime in den nächsten zehn Jahren, und in Verbindung mit einer zunehmenden Überalterung der Gesellschaft auch einen langfristigen Investment-Anreiz. "Diese signifikante Transaktion bestärkt Axa‘s Bekenntnis zu alternative Assetklassen und erweitert zudem unsere Auftritt in den von uns präferierten Nischensegmenten, mit europäischen Gesundheitsimmobilien als vielversprechende Investment-Grundlage”, erklärte Hideki Kurata, Head of Alternatives & Special Situations bei Axa IM.



Das erworbene Portfolio in Deutschland umfasst 177.264 m² und 2.788 Betten und wird von fünf verschiedenen Unternehmen betrieben. Die Immobilien liegen vorwiegend in Nordrhein-Westfalen, zwei Immobilien finden sich jeweils in Baden-Württemberg und Bayern sowie ein weiteres Objekt in Hessen.



Das Immobilienpaket wurde für ein Investorenkonsortium bestehend aus Axa-Versicherungstochterunternehmen und die beiden Privatanleger-Fonds Axa Selectiv' Immo und Axa Selectiv Immoservice gekauft.