AXA IM – Real Assets kauft 14.100 m² großes Areal in München

Axa Investment Managers – Real Assets hat für ein von ihm betreutes Mandat im Rahmen eines strukturierten Bieterverfahrens ein 14.100 m² großes Grundstück an der Landsberger Straße in München erworben. Verkäufer ist die Trei Real Estate GmbH, eine Tochtergesellschaft der Unternehmensgruppe Tengelmann. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die derzeit auf dem sehr gut gelegenen und verkehrstechnisch optimal angebundenen Grundstück befindliche Bestandsimmobilie wird abgerissen. Die AXA wird dort in Kooperation mit dem Projektentwickler FOM Real Estate einen neuen, künftig zertifizierten Bürokomplex mit einer Bruttogrundfläche von rund 45.000 m² errichten. Die Baugenehmigung wird 2019 erwartet, die Fertigstellung soll 2022 erfolgen. Die Bauvoranfrage ist bereits in Bearbeitung.



„Vor dem Hintergrund unserer strategischen Portfolioneuausrichtung stellt der zügige und erfolgreiche Verkauf für uns einen weiteren Meilenstein dar. Die Erlöse werden genutzt, um in unsere Wohnprojektentwicklungen in Deutschland, den USA, Polen und Tschechien zu investieren, wo die Trei vor zahlreichen Vertragsabschlüssen steht“, sagt René Westerheider, Head of Transactions bei Trei Real Estate.



Begleitet und vermittelt wurde die Transaktion für den Verkäufer durch Avison Young. Das Immobilienberatungsunternehmen organisierte über seine Büros in München und Düsseldorf im Auftrag des Verkäufers das strukturierte Bieterverfahren. Die Verkäuferseite wurde zudem juristisch durch die unabhängige Anwaltskanzlei Arnecke Sibeth, die Käuferseite durch die Wirtschaftskanzlei GSK Stockmann beraten.