AXA IM verkauft Technocampus Berlin an GIC

AXA IM Alts hat den Bürokomplex TechnoCampus Berlin (Mehrheitsanteil) an Caleus Capital Partners II verkauft. Die Caleus Gruppe übernimmt den Komplex für den singapurischen Staatsfonds GIC, für den der Investmentmanager seit 2017 hierzulande investiert [wir berichteten]. Laut Marktinformationen ist der Deal rund 400 Mio. Euro schwer. Der Abschluss der Transaktion ist für Oktober 2022 geplant.

