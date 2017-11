AXA IM Partner Capital Solutions VII Fonds knackt 1-Milliarde-Euro-Marke

Nur wenige Monate nach seinem Launch im Juli 2017 überstiegen die im AXA IM Partner Capital Solutions VII Fonds verwalteten Mittel im September dieses Jahres die Summe von einer Milliarde Euro. Das investierte Kapitel stammt vor allem von institutionellen Kunden wie Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds und Family Offices. Laut Axa IM haben sich sowohl neue Kunden als auch bestehende Kunden engagiert.

Der Partner Capital Solution Funds gewährt Kunden von AXA IM Zugang zu qualitativ hochwertigen Krediten, die historisch die Struktur der europäischen Wirtschaft widerspiegeln. Das Investmentspektrum umfasst dabei sowohl kleine und mittlere als auch große Unternehmen. Darüber hinaus wird Investoren zu Kern-Kreditportfolios von Banken gewährt, die auf andere Weise nur schwer zugänglich sind. Die Strategie zielt darauf ab, mit einem geschlossenen, Private-Equity-ähnlichen Fonds hohe, langfristig stabile Erträge zu erwirtschaften. „Aufgrund der strengen Kapitalanforderungen ist es für Banken in Europa schwierig, ihre Darlehensaktivitäten weiter aufrecht zu erhalten.



Dass der Fonds binnen weniger Monate so viel Kapital eingesammelt hat, stärkt die Position von AXA IM als einer der größten Asset Manager in diesem Segment. „Wir freuen uns, dass unser Fonds der siebten Generation, der AXA IM Partner Capital Solutions VII, die 1-Milliarde-Euro-Marke bereits nach so kurzer Zeit erreicht hat“, erklärt Christophe Fritsch, Co-Head of Securitised Assets bei AXA IM.