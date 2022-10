AXA IM Alts stellt seine Vision eines neuen multifunktionalen Ausstellungskonzepts am Kranzler Eck vor. Das Unternehmen hat eine prominente Kultureinrichtung als alleinigen Ankermieter und Nachnutzer des ehemaligen Bilka-Kaufhauses unter Vertrag genommen, die in einem der sechs Gebäude des Areals eine Fläche von 11.000 m² in einem langfristigen Mietvertrag betreiben wird.

[…]