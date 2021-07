AXA IM Alts und Accumulata bauen Büroneubau in Münchner Bestlage

AXA IM Alts und Accumulata erwerben von Mondis Immobilien (ehemals Capital H) ein Entwicklungsgrundstück in der Münchner Bestlage Schwanthaler Straße, Ecke Goethestraße und stellen Pläne für ein 13.000 m² großes, innovatives und nachhaltiges Hybrid-Bürogebäude aus Holz vor.

Das 185-Millionen-Euro-Projekt ist das neuste Beispiel für die Investment- und Entwicklungsstrategie von AXA IM Alts. Der Investmentmanager plant Objekte mit sehr guten ESG-Eigenschaften und konzentriert sich dabei auf qualitativ hochwertige, komfortable Büroimmobilien mit neusten Technologien, die aufgrund von COVID-19 stark nachgefragt werden.



Die beiden von Mondis Immobilien im Jahr 2020 erworbenen und direkt nebeneinander liegenden Grundstücke verfügen über eine hohe Visibilität mit direkter Sichtachse zum Hauptbahnhof. Auf dem attraktiven Eckgrundstück Schwanthaler Straße / Goethestraße sollen insgesamt 13.000 m² Bruttogeschossfläche in einem der modernsten Bürogebäudes Europas entstehen.



„Mit diesem Investment fördern wir einen neuen Standard in der nachhaltigen Immobilienentwicklung und errichten zugleich ein neues erstklassiges grünes Bürogebäude für den strukturell unterversorgten Münchner Immobilienmarkt. Wir sind überzeugt, dass in diesem erstklassigen nachhaltigen und technisch innovativen Gebäude Büroflächen entstehen werden, die auf eine große Nachfrage treffen, zumal wir die Pandemie allmählich hinter uns lassen und neue Arbeitsmodelle entwickeln“, so Ulrike Haack, Head of Transactions Germany, AXA IM Alts.



Das neue Bürogebäude wird nach strengsten Nachhaltigkeitsstandards überwiegend aus nachhaltig gewonnenem Holz in Holzrahmenbauweise um einen Betonkern errichtet. Holz ist nicht nur ein vollständig recycelbarer, natürlicher Rohstoff, sondern ermöglicht auch erhebliche Vorarbeiten außerhalb der Baustelle. Das verkürzt die Bauzeiten und verringert die damit verbundenen Störungen, Verschmutzungen und den Verkehr. Holzgebäude bieten einen hervorragenden passiven Wärmeschutz und tragen zu einem guten Arbeitsplatzklima bei, weil sie feuchtigkeitsregulierend sind. Das Bürogebäude wird höchsten ESG-Standards entsprechen und strebt eine Platin-Zertifizierung sowie weitere Labels für seinen Technologie- und Wellness-Schwerpunkt an. Profitieren könnte das Objekt zudem von der zurzeit laufenden Sanierung des nahen Hauptbahnhofs und dessen Umgebung. Hier entsteht ein neues, sehr gut angebundenes Bürozentrum.



Bei der Wahl des Käufers legte Mondis nach eigenen Angaben größten Wert auf Erfahrung in der erfolgreichen Umsetzung komplexer Projekte sowie auf hohe architektonische Ansprüche. „Mit der Kombination aus AXA IM Alts und deren Development Partner, Accumulata Real Estate, haben wir unser Ziel erreicht, dieses einmalige Projekt an einen lokal ansässigen und erfahrenen Projektentwickler zu übergeben. Wir freuen uns, einen Partner gefunden zu haben, der dieses Leuchtturmprojekt gemeinsam mit der Stadt München planen und realisieren wird.“, kommentierte Stefan Hildebrandt, Gründer & geschäftsführender Gesellschafter von Mondis, die Entscheidung für AXA IM Alts und Accumulata.



Bei der Projektentwicklung baute Mondis auf die enge Zusammenarbeit mit der Baubehörde der Münchner Landeshauptstadt und weiteren Projektpartnern. CT Legal (Hamburg), Prof. Hauth & Partner (München) sowie die Kanzlei Wimmer Hoffmann Mühlbauer (München) unterstützten das Unternehmen in beratender Funktion. Vermittelt und betreut wurde die Off-Market-Transaktion von BNP Paribas München. Die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich begleitete das Unternehmen mit einem Finanzierungsvolumen im hohen zweistelligen Millionenbereich. AXA IM Alts und Accumulata Real Estate wurden von Arnecke Sibeth Dabelstein sowie von GSK Stockmann beraten.



„Für uns war es attraktiv, unseren Track-Record weiter auszubauen und uns wieder darauf zu fokussieren, möglichst viel des dringend benötigten, bezahlbaren Wohnraums in München und Umgebung zu schaffen.“ Ihr kurzfristiges Ziel, eine Pipeline von über 300 Wohnungen aufzubauen, habe der Bauträger längst erreicht. „Wir fokussieren uns nun auf die erfolgreiche Umsetzung der bestehenden Projekte und den Ankauf weiterer, spannender Objekte“, so Mondis-Gründer Stefan Hildebrandt.