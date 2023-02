AXA IM Alts holt Filipe de Sá Pessoa von MPC Capital

Filipe de Sá Pessoa

AXA IM Alts will seine Entwicklungsaktivitäten in Deutschland vorantreiben und ernennt Filipe de Sá Pessoa, bisheriger Head of Acquisitions and Development bei MPC Capital, zum Head of Development Germany. Von Frankfurt aus wird er künftig die Projektentwicklungsaktivitäten, den weiteren Ausbau des Geschäfts und die Verstärkung des Partnernetzwerks verantworten.

„Dass wir jemanden von Filipes Kaliber für die Leitung unserer deutschen Entwicklungsplattform gewinnen konnten, ist ein Beweis für die innovativen und ehrgeizigen Projekte, die wir derzeit entwickeln und in unserer Pipeline haben. Die Kombination seiner Investment- und Produkterfahrung mit seinem starken Netzwerk an lokalen Kontakten wird von unschätzbarem Wert für den Ausbau und die Stärkung unserer Entwicklungsaktivitäten in diesem wichtigen Markt sein. Wir freuen uns, ihn in unserem Team willkommen zu heißen.“, kommentiert Germain Aunidas, Global Head of Development bei AXA IM Alts. Deutschland ist ein wichtiger Markt für den Investmentmanager, aktuell verwaltet das Unternehmen hier ein Portfolio von über 12 Milliarden Euro in verschiedenen Sektoren.



Filipe de Sá Pessoa kommt von MPC Capital, wo er in den letzten fünf Jahren verschiedene leitende Funktionen innehatte, darunter Head of Acquisitions and Development für Micro Living und Real Estate Investment Director. Zuvor war er als Acquisitions & Development Manager bei DC Developments tätig.