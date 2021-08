Awin vermietet 2.900 m² im Dstrct.Berlin

HB Reavis hat einen Mietvertrag mit der Awin AG, einem Anbieter für Affiliate Marketing, über ca. 2.900 m² Bürofläche sowie 30 Fahrradstellplätze im Dstrct.Berlin abgeschlossen. Das zur Verlagsgruppe Axel Springer SE gehörende Unternehmen wird voraussichtlich im März 2022 in die komplette historische Backsteinhalle an der Otto-Ostrowski-Straße sowie den Verbindungsneubau einziehen. Colliers war bei der Anmietung beratend und vermittelnd tätig.

