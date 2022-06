AVW feiert am Timber Office Richtfest

Die AVW Immoiblien feiert für sein Leuchtturmprojekt im Hamburger Westen Richtfest: Das 6-stöckige Bürogebäude Timber Office entsteht in der Daimlerstraße und wird in Holz-Hybrid-Bauweise mit Fichtenholz aus dem Schwarzwald, das wieder aufgeforstet wird, und mit einer auffälligen, recyclebaren Keramik-Fassade errichtet.

