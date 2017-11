Aviva Investors verstärkt Immobilien-Team mit Matthias Hübner und Alexander Sperl

Matthias Hübner

Aviva Investors verstärkt sein europäisches Immobilien-Asset-Management-Team mit zwei neuen Mitarbeitern. Matthias Hübner tritt als Fondsmanager Long Income Europe und Alexander Sperl als Asset Manager Real Estate ein. Beide arbeiten im Frankfurter Büro und berichten an Gil Bar, Managing Director Real Estate Germany.

Frankfurt am Main

Matthias Hübner übernimmt primär das Management des Anfang dieses Jahres lancierten Aviva Investors Continental European Long Lease Strategy (CELLS). Der Fonds strebt einen sicheren und berechenbaren Cashflow aus überwiegend indexierten Mietverträgen mit mindestens 15 Jahren Laufzeit an. Das Portfolio wird aus kontinentaleuropäischen Immobilien bestehen, mit einem Schwerpunkt auf Büro-, Einzelhandels- und Logistikimmobilien sowie alternativen Nutzungsarten in Deutschland, Österreich, Benelux und Skandinavien. Hübner kommt von der Deutschen Real Estate Funds, wo er zuletzt als Head of Investment Management für studentisches Wohnen in Deutschland verantwortlich war. Zuvor entwickelte er ein Infrastrukturfonds-Konzept mit Fokus auf die DACH-Region. Davor war er für Morgan Stanley Real Estate und Deka Immobilien im Fondsmanagement tätig, wo er sich auf das Management internationaler Immobilieninvestments für deutsche Fonds konzentrierte.



Alexander Sperl verstärkt das Team als Asset Manager und verantwortet Immobilien-Asset-Management-Initiativen innerhalb des deutschen Hubs. Sperl kommt von der Commerz Real AG, wo er nahezu zehn Jahre als Senior Asset und Investment-Manager für Deutschland und Österreich tätig war.