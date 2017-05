Aviva Investors legt Long-Lease-Fonds fuer Kontinentaleuropa auf

Aviva Investors weitet mit dem Start des Aviva Investors Continental European Long Lease Strategy Fund (CELLS) ihre Long Lease-Strategie auf Kontinentaleuropa aus. Ein erfolgreiches erstes Closing über ein Volumen von 105 Millionen Euro von zwei Versicherungsinvestoren wurde im April dieses Jahres getätigt.

Der Fonds strebt einen sicheren und berechenbaren Cashflow aus überwiegend indexgebundenen Mietverhältnissen an. Das Portfolio wird aus kontinentaleuropäischen (exklusive Großbritannien) Immobilien bestehen, mit einem Schwerpunkt auf Büro-, Einzelhandels- und Alternativsektoren in Deutschland, Österreich, Benelux und Skandinavien. Die Vermögenswerte werden an qualitativ hochwertige Mieter mit langlaufenden Mietverträgen, in der Regel mit einer mindestens 15-jährigen Restlaufzeit, vermietet. Der Fonds zielt auf eine vierteljährliche Ausschüttung zwischen vier und fünf Prozent pro Jahr ab.



Der Fonds wird von Gil Bar, Managing Director Deutschland, und dem interim Fondsmanager Martin Zdravkov betreut. Darüber hinaus werden die beiden auf die Erfahrung des Aviva Investors UK Long Income-Teams zurückgreifen, das schon seit 20 Jahren Long-Lease-Strategien verwaltet.



„Wir freuen uns mit der Einführung von CELLS unsere Long-Lease-Investmentkompetenz in Kontinentaleuropa ausweiten zu können. Bereits 2004 haben wir im Vereinigten Königreich den Lime Property Fund gestartet; jetzt können wir diesen 12-jährigen Track Record zusammen mit unserem Deal Sourcing- und solidem Kreditanalyse-Know-how nutzen, um eine Long Lease-Strategie in Kontinentaleuropa anzubieten. Wir glauben, dass der Fonds eine überzeugende Lösung für Anleger darstellt, die im aktuellen Niedrigzinsumfeld auf der Suche nach einem sicheren Cashflow sind“, so Gil Bar, Managing Director, Real Estate, Germany.