Aviva Investors ernennt Jean Valette zum Real Estate Transaction Manager

Jean Valette

Aviva Investors gibt die Ernennung von Jean Valette zum Real Estate Transaction Manager bekannt. Jean Valette ist in Frankfurt ansässig und berichtet an Daniel Lienhard, Head of Transactions. Er wird sich auf die Beschaffung und Durchführung von direkten Immobilientransaktionen in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) fokussieren.

Jean Valette verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in den Bereichen Immobilieninvestments und Asset-/Portfoliomanagement in Deutschland und Mittelosteuropa mit einem Fokus auf Polen, Ungarn und Tschechien. Bevor er zu Aviva Investors stieß, war er als European Investment Manager bei Triuva und davor als Investment Manager für den deutschen Einzelhandelsmarkt bei Gazit Globe verantwortlich. Valette hat einen Masterabschluss in Ingenieurwesen (Diplôme d'ingénieur) sowie einen weiteren Abschluss in International Finance der HEC-Universität in Paris erworben.