Aviva baut europäisches Immobilienteam weiter aus

Aviva Investors setzt die Verstärkung ihres europäischen Immobilienteams mit der Ernennung von Edmond De Fels zum Investment Manager fort.

.

Edmond ist in diesem Jahr bereits der vierte wichtige Neuzugang für das wachsende europäische Immobilienteam. Das Unternehmen baut seine Immobilienstrategie auf dem gesamten europäischen Kontinent weiter aus und hat im Jahr 2022 bereits Transaktionen im Wert von rund 700 Millionen Euro abgeschlossen.



In seiner vorherigen Tätigkeit bei Ivanhoé Cambridge hatte Edmond verschiedene Positionen inne, zuletzt war er Director of Investments. Er schloss sein Studium an der Universität Paris (La Sorbonne) mit einem MSc in Bank- und Finanzwesen ab und verfügt über rund neun Jahre Erfahrung im Bereich Immobilieninvestitionen.



Vor seiner Ernennung stießen bereits Lise Marbach und Theophile Perrin, beide im Juli, zu Aviva Investors. Zuvor wurde im Januar James Wythe als Investment Manager eingestellt. Alle vier neuen Teammitglieder berichten an George Fraser-Harding, Head of European Funds, Real Estate, bei Aviva Investors.