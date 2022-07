Avison Young verpflichtet sich bis 2040 dem Netto-Null Klimaziel

Parallel zur Veröffentlichung des aktuellen ESG-Berichts und der Einführung der ESG-Strategie 2022 hat sich das Immobilienberatungsunternehmen Avison Young jetzt dazu verpflichtet, die Kohlenstoffauswirkungen seiner Arbeitsplätze bis zum Jahr 2040 weltweit auf null zu reduzieren und bis 2030 zu halbieren.

Zu den Aktionsplänen gehören die vorrangige Anmietung von nachhaltig modernisierten Büroräumen, die Umsetzung von Energieeffizienzplänen und die Maximierung der Beschaffung und Investitionen in erneuerbare Energien. Die Messung und Reduzierung anderer wesentlicher betrieblicher Emissionen steht ebenfalls im Fokus. Die ESG-Strategie von Avison Young orientiert sich an dem Leitgedanken „Wandel vor Ort bewirkt globale Veränderung„.



„Angesichts der Folgen der anhaltenden Klimakrise und einer globalen Pandemie müssen wir sofortige und wirksame Maßnahmen ergreifen, bei denen die Menschen und unser Planet an erster Stelle stehen. Der globale Wissenstransfer für die Bewältigung der weltweiten Herausforderungen ist dabei von entscheidender Bedeutung. Auf der anderen Seite sind wir für unsere Kunden vor Ort aktiv. Unsere Arbeit ist mit realen Umgebungen und den Menschen, die in diesen leben und arbeiten, verbunden. Somit können wir Werte schaffen, unsere gebaute Umwelt grüner und widerstandsfähiger und Nachbarschaften lebendiger gestalten“, so Mark Rose, Vorsitzender und CEO von Avison Young.



Zur Umsetzung der Strategie wurde ein globales Team mit ESG- und Nachhaltigkeits-experten unter der Leitung von Jon Gibson, Principal und Global Director ESG bei Avison Young, etabliert. „Wir sind der Überzeugung, dass der von uns geschaffene ökonomische, ökologische und soziale Wert unseren wichtigsten Stakeholdern – nämlich unseren Mitarbeitern, Kunden und der Gesellschaft – dient und gleichzeitig einen Mehrwert für unser Unternehmen schafft."