Family Office verkauf Wiesbadener Büroimmobilie für einstelligen Mio-Betrag

Avison Young hat in Wiesbaden-Biebrich den Verkauf einer Büroimmobilie vermittelt. Das Objekt liegt in der Paul-Friedländer-Straße und damit in unmittelbarer Nähe zur bekannten und hoch frequentierten Hagenauer Straße. Sowohl Verkäufer als auch Käufer sind Family Offices. Der Kaufpreis liegt im einstelligen Millionenbereich.

Die 1993 fertiggestellte Mixed-Use-Immobilie umfasst 3.000 m². Das Objekt war in der Vergangenheit stets voll vermietet. Derzeit sind im Gebäude verschiedene IT-Dienstleister und eine Werbeagentur ansässig. Der neue Eigentümer will die Immobile langfristig im Bestand halten und modernisieren.



„Wir hatten für dieses Objekt eine hohe Nachfrage speziell regionaler Investoren. Die Kontakte sind dabei vor allem aus unseren persönlichen Kontakten und unserem sehr guten lokalen und regionalen Netzwerk erwachsen“, sagt Frank Löblein, Principal und Managing Director von Avison Young in Deutschland. „Besonders attraktiv macht das Objekt seine begehrte Lage in Wiesbaden-Biebrich. Das Gebiet rund um die Hagenauer Straße hat sich in den vergangenen Jahren bestens entwickelt. Die sehr gute Erreichbarkeit und die zahlreichen Einkaufs- und Gastronomieangebote in fußläufiger Entfernung sind beste Voraussetzungen dafür, diesen Bürostandort langfristig attraktiv zu positionieren.“ Der Bahnhof Wiesbaden-Biebrich etwa liegt nur wenige Gehminuten von der Immobilie entfernt. In unmittelbarer Nähe verlaufen zudem die A66 und die A643.