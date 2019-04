Avison Young und Aengevelt begleiten Umsiedlungen über 3.000 m²

Die beiden Maklerhäuser Avison Young und Aengevelt haben verschiedene Unternehmen neue Flächen im Rahmen ihrer Standortvergrößerung in der Hauptstadt beraten.

Bezirk mietet in der Storkower Straße

Avison Young hat dem Bezirksamt Pankow rund 1.500 m² Bürofläche in der Storkower Straße vermittelt. Am neuen Standort ist künftig das Amt für Umwelt und Naturschutz angesiedelt, das zuvor in der Berliner Allee 252-260 ansässig war. Eigentümervertreter und Vermieter der Immobilie ist die IVL Langer Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH. Das Amt für Umwelt und Naturschutz hat die neuen Flächen bereits zum 1. März angemietet. Insgesamt umfasst das sechsgeschossige, voll vermietete Gebäude rund 10.000 m² Mietfläche. Rund 90 Prozent werden zu Büro-, der Rest zu Logistikzwecken genutzt. Zur Immobilie gehören auch 71 Parkplätze.



IoT- Spezialist Virtenio mietet in Weißensee

Das Unternehmen Virtenio GmbH, ein Hersteller eines technologischen Lösungsbaukastens für die intermodale Überwachung von Lieferketten und Bereitstellung von Echtzeitinformationen zur Qualitätsüberwachung von Transporten, suchte im Rahmen der Umsiedlung innerhalb von Berlin neue Flächen für seinen Hauptsitz und mietet dazu über die Vermietungsexperten von Aengevelt Berlin Büroflächen in dem Büro- und Geschäftshaus in der Bühringstraße 8 in Weißensee. Mietbeginn ist im Frühjahr 2019.



Im gleichen Objekt hat das Maklerhaus zuvor bereits die international tätige und auf Computer- und Softwareverwaltung spezialisierte IT-Dienstleister Cetos Services AG [wir berichteten] sowie die zur SBH-Gruppe (Stiftung Bildung & Handwerk), einem der führenden Bildungsdienstleister in Deutschland mit Hauptsitz in Paderborn, gehörende SBH Nord GmbH angesiedelt. Letzterer hatte seinen Umzug auf rund 550 m² Bürofläche erst vor wenigen Tagen bekannt gegeben. Mietbeginn ist im Frühjahr 2019.



Außerdem beriet das Maklerhaus die 4finance-Tochter Vexcash AG bei der Standortexpansion in der Hauptstadt. Dazu vermittelt Aengevelt einen Mietvertragsabschluss über knapp 1.000 m² Bürofläche in dem Geschäftshaus Rudi-Dutschke-Straße 1-9 in bester Berliner Citylage. Vermieterin der neuen Hauptstadt-Niederlassung ist die Allianz, vertreten durch die Allianz Real Estate. Mietbeginn ist im Frühjahr 2019. Dann verlegt Deutschlands erster Online Credit Convenience Broker seinen Hauptsitz von Kreuzberg hierher.



„Die Vexcash AG blickt auf ein solides Wachstum. Die hohe Nachfrage an unserem Produkt und an Kooperationen mit unserem Haus bekräftigen die Notwendigkeit einer räumlichen Vergrößerung. Wir freuen uns, die Erweiterung unseres Teams und Angebots in Top-Lage fortzuführen“, betont Vexcash-CEO Andre Achtstaetter. Das Unternehmen benötigt im Rahmen der erfolgreichen Unternehmensentwicklung größere, moderne Flächen am Standort Berlin, um den Expansionskurs weiter voranzutreiben.