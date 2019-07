Avison Young übernimmt Völckers & Cie

Jochen Völckers

Avison Young setzt seine europäische Expansion fort. Nach der britischen Immobilienberatung GVA Anfang Februar [wir berichteten] übernimmt das international agierende Immobilienberatungsunternehmen nun die in Hamburg ansässige Völckers & Cie Immobilien GmbH Real Estate Advisors. Das hat CEO Mark E. Rose gestern bekanntgegeben. Damit firmiert das Hamburger Maklerhaus ab sofort unter der Marke Avison Young. Die Übernahme markiert für das Immobilienberatungsunternehmen die erste M&A-Transaktion in Deutschland. Dadurch baut das Unternehmen mit Hauptsitz im kanadischen Toronto sein Leistungsspektrum in Deutschland und speziell im Hamburger Markt weiter aus und stärkt gezielt die Bereiche Investment, Vermietung und Verkauf von Industrieimmobilien sowie Bürovermietung einschließlich der Mieter -und Vermietervertretung.

Völckers & Cie wurde 1996 von Jochen Völckers und Marc Bachmann gegründet. Das inhabergeführte Maklerunternehmen ist auf die Vermietung von Büroflächen und Investments im Gewerbeimmobilienbereich spezialisiert. Zu den Kunden von Völckers & Cie zählen private Eigentümer, große Büroimmobilienentwickler und -nutzer sowie institutionelle Investoren. Im Rahmen der Integration wechseln 20 Mitarbeiter zu Avison Young. Damit hat das Unternehmen, das seit 2014 am deutschen Markt aktiv ist und neben Hamburg Büros in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main und München unterhält, bundesweit nun fast 100 Mitarbeiter.



Die gemeinsame Hamburger Niederlassung wird künftig von Jochen Völckers geführt, der Principal (Partner) und zugleich Managing Director wird. Völckers verfügt über 26 Jahre Erfahrung in der deutschen Gewerbeimmobilienbranche. Neben dem Tagesgeschäft verantwortet er in Hamburg nun zudem die lokalen Geschäftsaktivitäten und die weitere strategische Expansion in der Region. Marc Bachmann, der auf mehr als 28 Jahre Erfahrung in der Gewerbeimmobilienbranche zurückblickt, wird ebenfalls Principal und zudem Director Office Leasing am Hamburger Standort. In dieser Rolle verantwortet er fortan das Key-Account-Management und berät Neu- und Bestandskunden mit Flächengesuchen ab 1.000 m².



„Wir freuen uns sehr, dass Jochen Völckers, Marc Bachmann und ihr erfahrenes Team Teil der Avison-Young-Familie werden. Mit Völckers & Cie haben die beiden Gründer eine der stärksten und kompetentesten Maklerfirmen in Hamburg auf- und über die Jahre weiter ausgebaut. Ihre umfassende Marktkenntnis, engen Kunden- und Geschäftsbeziehungen, herausragenden Führungsqualitäten und ihr unternehmerisches Gespür kommen nicht nur uns als Unternehmen, sondern vor allem unseren Kunden und Partnern zugute. Ihnen können wir nun einen noch besseren Service bieten und unsere Geschäftstätigkeit deutschland- und europaweit gezielt weiter ausbauen“, erklärt CEO Mark Rose.



„Dieser erste Unternehmenskauf in Deutschland ist für uns etwas ganz Besonderes und wir freuen uns sehr, dass sich Völckers & Cie uns anschließt. Das gibt uns die Möglichkeit, unsere lokale Marktpräsenz und Expertise in den Bereichen Bürovermietung, Industrieimmobilien und Investments zu stärken. Völckers & Cie ist für uns dabei die perfekte Ergänzung hinsichtlich Unternehmenskultur, partnerschaftlichem Ansatz und Serviceangebot“, ergänzt Udo Stöckl, Principal und Managing Director von Avison Young in Deutschland.



„Der globale Immobilienmarkt ist geprägt von einer hohen Dynamik. Uns war klar: Um unsere Kunden vor diesem Hintergrund bestmöglich zu beraten und zu begleiten, müssen wir ihnen ein breiteres Leistungsspektrum als bisher bieten. Aus diesem Grund haben wir nach einem starken Partner gesucht, der unsere Wachstumsziele, unseren kollaborativen und partnerschaftlichen Ansatz und unsere kundenzentrierte Philosophie teilt. Die Entscheidung für Avison Young ist uns deshalb leichtgefallen. Wir freuen uns sehr, dass wir nun die Möglichkeit haben, unsere Leistungsfähigkeit und Beratungsleistungen im norddeutschen Markt auszuweiten und dabei gleichzeitig Teil eines internationalen Expertennetzwerks zu werden“, sagt Jochen Völckers.



„Als größter inhabergeführter Makler für Gewerbeimmobilien in Hamburg war es für uns nach über 22 Jahren im lokalen Markt an der Zeit, uns breiter aufzustellen, um uns über die Stadtgrenzen hinaus weiterzuentwickeln. Unser Ziel war es, Services über eine internationale Plattform anzubieten und eine wesentlich größere Marktdurchdringung zu erreichen, ohne dabei unsere unternehmerischen Standards aufzugeben. Der Zusammenschluss mit Avison Young ermöglicht uns genau das“, erläutert Marc Bachmann.