MyWellness eröffnet weitere Standorte in Köln und Düsseldorf

Die MyWellness GmbH eröffnet neue Standorte in Düsseldorf und Köln. In der Venloer Straße 897 im Kölner Stadtteil Ehrenfeld hat der Wellness- und Spa-Anbieter insgesamt rund 2.160 m² angemietet. Das Gebäude in Düsseldorf befindet sich in der Heerdter Landstraße 191 und umfasst eine Gesamtmietfläche von etwa 1.650 m². In beiden Fällen wurde ein ehemaliges Bürogebäude in ein Wellnesscenter umgewandelt. In Köln ist das Wellnesscenter bereits in Betrieb. In Düsseldorf soll die Eröffnung im dritten Quartal dieses Jahres erfolgen. Avison Young hat in beiden Fällen vermittelt.

Das Immobilienberatungsunternehmen unterstützt MyWellness exklusiv bei der bundesweiten Expansion und hatte dem Wellness-Anbieter Anfang Juni zum Markteintritt in Berlin und der Eröffnung einer 1.760 m² großen Filiale am Kurfürstendamm verholfen [wir berichteten]. In neun weiteren Großstädten, darunter Hamburg, München, Frankfurt, Stuttgart, Nürnberg und Dresden, sucht Avison Young nach weiteren geeigneten Immobilien. MyWellness betreibt bereits fünf Filialen in Nordrhein-Westfalen.