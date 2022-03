Avison Young: Nicolai Baumann wird Mitglied im Executive Committee

Der Country Manager von Avison Young in Deutschland, Nicolai Baumann, ist zum Mitglied des globalen Executive Committee ernannt worden.

.

Die Kernaufgaben des Führungsgremiums umfassen die Bereiche Unternehmensführung, Strategie und operativer Betrieb sowie Einbindung von Stakeholdern. Mark E. Rose, Vorsitzender der Geschäftsführung von Avison Young weltweit: „Die Zusammensetzung unserer Geschäftsleitung spiegelt wider, wer wir als Unternehmen sind und wohin wir uns entwickeln möchten. Ich freue mich sehr, dass Nicolai Mitglied in unserem Executive Committee ist. Seine Ernennung zeigt, dass Deutschland für uns ein wichtiger Markt, nicht nur in Europa, sondern auch weltweit ist.“



Der Immobilienökonom Baumann ist seit 2017 Geschäftsführer und seit 2021 Country Manager von Avison Young in Deutschland. „Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit meinen Kollegen im Executive Committee. Die strategische Ausrichtung, besonders in den Bereichen Digitalisierung sowie Tech & Data, ist weltweit ein Erfolgsfaktor, den wir auch in Deutschland weiter ausbauen werden“, so Baumann.