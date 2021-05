Avison Young expandiert nach Frankreich

Der kanadische Immobiliendienstleister Avison Young baut seine Präsenz in den europäischen Schlüsselmärkten weiter aus. Künftig wird die französische Vermögens- und Investmentgesellschaft Cassian zum Investment-Management-Bereich des Immobiliendienstleisters gehören.

.

Die Franzosen werden zu Beginn weiterhin unter ihrer eigenen Marke operieren und Immobilieninvestitionen und Vermögensverwaltung sowie Entwicklungsdienstleistungen als ein Unternehmen von Avison Young anbieten, dieses im Laufe der Zeit aber in den Investment Management Bereich von Avison Young integrieren. Giles Wintle, Will Woodhead und Steve Woodward treten als Principals ein.



„Frankreich ist einer der wichtigsten Märkte in Kontinentaleuropa und ein bedeutender Teil unserer Wachstumsstrategie, da wir dorthin expandieren, wo uns unsere Kunden brauchen, um ihre Vermögenswerte so zu gestalten, dass sich diese an die sich ändernden Investitionsmetriken anpassen, auf ein dynamisches Marktumfeld reagieren und sich auch auf sich ändernde Anforderungen einstellen”, erklärt Mark E. Rose, Chairman and CEO von Avison Young. “Die Aufnahme des Cassian-Teams ist der erste Schritt für uns in Frankreich und passt zu unserer Strategie, führende Fachleute mit einer etablierten Marktpräsenz und einer unternehmerischen Perspektive an Bord zu holen.“