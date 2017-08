Avison Young Deutschland zieht positive Halbjahresbilanz

Das Maklerhaus Avison Young, das erst Ende 2014 in den deutschen Markt eingetreten ist, zieht für das erste Halbjahr 2017 eine positive Bilanz. So konnte das kanadische Unternehmen seine Umsätze im Vorjahresvergleich erheblich steigern und damit seine Umsatzziele in den ersten beiden Quartalen erreichen. Zudem hat das Unternehmen weitere wichtige personelle Weichen gestellt, sein Servicespektrum als Full-Service-Broker strategisch ausgebaut und auch im wichtigen Markt Berlin sein Wachstum vorangetrieben.

.

Das Kerngeschäft in den Bereichen Leasing und Investment – von Office bis Retail – liegt laut Avison Young standortübergreifend im Plan. Allein am Standort Berlin, dem jüngsten der fünf Büros in Deutschland, war das Unternehmen innerhalb der vergangenen Monate bei Vermietungen bzw. Anmietungen mit einem Gesamtvolumen von mehr als 10.000 m² beratend tätig. Positiv auf das Geschäft ausgewirkt haben sich zudem auch Aufträge, die Avison Young Deutschland über seine internationalen Büros für den deutschen Markt erhielt.



In den nächsten Monaten soll der Erfolgskurs konsequent fortgesetzt und durch weitere Schwerpunkte ergänzt werden, unter anderem im Bereich Property Management. Auch in der Logistik sieht Avison Young weiterhin starkes Potenzial.