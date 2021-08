Avison Young vergrößert seine Frankfurter Präsenz mit dem Umzug der Niederlassung innerhalb der Metropole. Die neuen Büroräume auf knapp 700 m² befinden sich in zentraler Lage in einem Frankfurter Landmark: dem Park Tower. Der 115 Meter hohe Büroturm liegt direkt an der Alten Oper an der Bockenheimer Anlage und bietet…

