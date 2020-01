Kanadischer Pensionsfonds erwirbt Mixed-Use-Immobilie in Leinfelden-Echterdingen

Ein kanadischer Pensionsfonds hat eine revitalisierte gemischt-genutzte Immobilie in Leinfelden-Echterdingen nahe Stuttgart im Rahmen eines Share Deals von dem Projektentwickler Core Development GmbH erworben. Der Forward-Deal wurde bereits in 2016 geschlossen und nun Ende letzten Jahres geclosed. Das Objekt in der Nikolaus-Otto-Straße umfasst rund 16.500 m² Mietfläche, die sich auf die verschiedenen Nutzungsarten, darunter Büro und Light Industrial, verteilt. Hauptmieter ist die Synlab Medizinisches Versorgungszentrum Leinfeld-Echterdingen GmbH, die rund 7.000 m² belegt und auf der Fläche ein modernes Labor betreibt. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

