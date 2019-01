Family Office verkauft Berliner Büroimmobilie an einen Privatinvestor

Avison Young hat ein deutsches Family Office beim Verkauf einer Büroimmobilie in Berlin-Charlottenburg beraten und begleitet. Käufer des Objekts in der Bismarckstraße ist ein Privatinvestor aus Süddeutschland. Das Multi-Tenant-Gebäude verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 4.000 m² und befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Verkehrsknotenpunkt Ernst-Reuter-Platz. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die nahezu vollständig an Unternehmen verschiedener Branchen vermietete Immobilie wurde in den 1950er Jahren errichtet und steht heute unter Denkmalschutz. Über den fußläufig in wenigen Minuten erreichbaren Ernst-Reuter-Platz mit mehreren Bus- und U-Bahn-Verbindungen ist das Objekt sehr gut an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden. In der näheren Umgebung befinden sich zudem der Tiergarten, die Technische Universität Berlin und die Deutsche Oper.



„Die Immobilie befindet sich in einer der nachgefragtesten Lagen im Westen Berlins und ist für den neuen Eigentümer daher ein langfristig attraktives Investment. Der Verkäufer wiederrum nutzt mit dem Verkauf zum jetzigen Zeitpunkt die sehr gute Marktlage optimal“, sagt Nicolai Baumann, Managing Director von Avison Young in Deutschland.