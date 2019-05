Avison Young stärkt Berliner Standort

Elisa Meyer

Avison Young stärkt seinen Standort in Berlin: Bereits seit März arbeitet Elisa Meyer als Senior Consultant im Bereich Investment. Mit Henry Martens, der Anfang Mai als Consultant eingestiegen ist, baut Avison Young nun auch sein Büroflächenvermietungsteam weiter aus.

Elisa Meyer (30) blickt auf acht Jahre Immobilienerfahrung in der Region zurück. Zuletzt betreute sie für BNP Paribas Real Estate in der Abteilung Highstreet Investment Transaktionen in Berlin und dem direkten Umland. Zuvor war sie in der Einzelhandelsvermietung für JLL tätig. Ihren Masterabschluss in Real Estate Management machte Elisa Meyer 2018 an der Technischen Universität Berlin.



Henry Martens (21) absolvierte vor seinem Einstieg bei Avison Young eine duale Ausbildung am Oberstufenzentrum für Banken, Immobilien und Versicherungen in Berlin und bei CBRE. Schwerpunkte waren dabei Büroflächenvermietung, Investment und Bewertung.



„Seit der Eröffnung unseres Berliner Büros vor drei Jahren ist unser Team kontinuierlich gewachsen. Mit Elisa Meyer haben wir eine Expertin gewonnen, die den Investmentmarkt der Hauptstadt bestens kennt. Davon werden unsere Kunden direkt profitieren. Gleichzeitig hat mit Henry Martens ein junger Kollege mit erster Praxiserfahrung bei uns angefangen, durch den wir unseren wichtigen Bereich Bürovermietung nun weiter stärken wollen“, erläutert Nicolai Baumann, Principal und Managing Director von Avison Young in Deutschland.