Avison Young baut Düsseldorfer Standort aus

Avison Young wächst in Deutschland weiter: Mit David Podlesny (Associate Director) und Gabriele Wilke (Senior Consultant) baut das Immobilienberatungsunternehmen seinen Düsseldorfer Standort aus und stärkt gezielt sein Vermietungsteam. Beide neuen Mitarbeiter bringen mehrere Jahre Branchenerfahrung mit.

David Podlesny (28) ist in seiner neuen Position schwerpunktmäßig in der Büroflächenvermietung tätig und treibt zudem den Auf- und Ausbau der Unternehmenspräsenz im Ruhrgebiet voran. Vor seinem Start bei Avison Young arbeitete Podlesny fünf Jahre bei Savills in Köln. Zuletzt war er dort als Senior Consultant in der Büroflächenvermietung tätig.



Auch Gabriele Wilke (39) kümmert sich bei Avison Young um die Vermietung von Büroflächen. Ihre berufliche Laufbahn in der Immobilienwirtschaft startete sie 2004 bei Jones Lang LaSalle in Berlin. Dort war sie unter anderem als Principal Consultant für das Management zahlreicher Verträge mit nationalen und internationalen Kunden zuständig.



Die Nachfrage nach Büroflächen in Düsseldorf ist im zweiten Quartal deutlich gestiegen. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 198.000 m² vermietet. „Wir erwarten, dass der Trend anhält. Viele Unternehmen sind auf Expansionskurs oder wollen umziehen. Düsseldorf ist aufgrund der geografischen Standortvorteile, Branchenvielfalt und Internationalität langfristig sehr attraktiv,“ sagt Stephan Heinen, Principal und Managing Director von Avison Young in Deutschland.