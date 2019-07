AviaRent beruft Hannes Ressel in den Vorstand

Hannes Ressel

Die AviaRent Invest AG hat Hannes Ressel als viertes Vorstandsmitglied berufen. Als CSO (Chief Sales Officer) wird Herr Ressel die Bereiche Sales, Investor Relations und Fund Structuring verantworten.

Der Bankbetriebswirt und Bankkaufmann blickt auf mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Betreuung von Großbanken und institutionellen Investoren zurück. Bei AviaRent verantwortete er als Head of Sales zuletzt die Betreuung von Bestands- und Neuinvestoren, zuvor war er für die Geschäftsführung und Kapitalanlage eines Family Office zuständig. Hannes Ressel begann seine Karriere bei der genossenschaftlichen DZ Bank AG, wo er in den Bereichen FX-Sales und Corporate/Structured Finance tätig war.



„Wir freuen uns, Hannes Ressel als neues Vorstandsmitglied zu begrüßen. Herr Ressel verfügt neben jahrelanger Branchenexpertise über detaillierte Kenntnis der internen Strukturen von AviaRent und wird die Leitung des Unternehmens damit kompetent unterstützen“, sagt Mathias Giebken, Vorstandsvorsitzender der AviaRent Invest AG.



Mathias Giebken wird in Zukunft als CEO die Bereiche Reporting, Investor Relations, Legal & Compliance, Strategy sowie Human Resources übernehmen; Ralf Otzen als CFO verwaltet die Bereiche Controlling, Operations, Financial, Audit, Tax sowie IT; Yenna Haack als CIO verantwortet die Bereiche Transaction Management, PR & Marketing, Asset Management, Property Management sowie Loans.