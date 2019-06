AviaRent startet „CareVision IV“

AviaRent hat mit der Platzierung des offenen Spezialfonds „CareVision IV“ begonnen. Damit setzt das Unternehmen seine erfolgreiche Fondsreihe „CareVision“ fort, die über die Luxemburger SICAV-FIS-Spezialfondsstruktur in Sozialimmobilien investiert. Der Investitionsfokus des Fonds mit einem Volumen von rund 500 Millionen Euro liegt im Bereich „Betreutes Wohnen Plus“, ergänzt um weitere Pflegeimmobilien.

.