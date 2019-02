AviaRent stärkt Vorstand und Geschäftsführung für weitere Expansion

Nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2018 verstärkt AviaRent in Vorbereitung auf eine weitere Expansion sein Managementteam durch einen neuen Vorstand und drei neue Geschäftsführer: Die AviaRent Invest AG beruft Yenna Haack zum 15. Februar 2019 neu in den aus Mathias Giebken und Ralf Otzen bestehenden Vorstand. Bereits zum 1. Januar 2019 erweiterten die AviaFund Solution Services GmbH und die AviaRent Capital Management S.à r.l. die jeweils aus Mathias Giebken und Ralf Otzen bestehende Geschäftsführung: Sascia Hauke und Yenna Haack sind Teil der Geschäftsführung der AviaFund Solution Services GmbH. Harald Strelen ist neuer Geschäftsführer der AviaRent Capital Management S.à r.l.

.

„Wir blicken auf ein erfolgreiches und spannendes Geschäftsjahr 2018 zurück. Mit unserem französischen Kooperationspartner Primonial haben wir im Rahmen unserer strategischen Allianz unseren ersten gemeinsamen europäischen Fonds European Social Infrastructure I für institutionelle Anleger aufgelegt. Auf dieser Grundlage werden wir in diesem Jahr unser europaweites Engagement ausbauen und auch in anderen Geschäftsbereichen weiter expandieren. Mit der jetzt erfolgten Umstrukturierung unseres Führungsteams haben wir für diese Weiterentwicklung die notwendigen Weichen gestellt“, erklärt Ralf Otzen, Vorstand der AviaRent Invest AG.



Yenna Haack wird im Vorstand der AviaRent Invest AG für die Bereiche Investition, Transaktion und Asset-Management verantwortlich zeichnen. Die Diplom-Betriebswirtin und Bankkauffrau ist seit 15 Jahren im Immobilienbereich tätig und verantwortet seit April 2018 die Ankäufe der AviaRent Invest AG als Head of Acquisitions. Zuvor war sie für einen deutschen Projektentwickler und Asset-Manager in leitender Position für die Grundstücks- und Gewerbeimmobilienankäufe in Deutschland zuständig. Frau Haack verfügt über langjährige Erfahrung in der Due-Diligence-Prüfung, speziell auch von Sozialimmobilien.



Harald Strelen verantwortet als Geschäftsführer der AviaRent Capital Management S.à r.l. die Themen Unternehmensentwicklung und rechtlich optimierte Strukturierungen. Der international erfahrene Jurist ist Assessor jur. mit Abschlüssen als Master of Law und Master of Science.



Sascia Hauke ist als Geschäftsführerin der Avia Fund Solution Services GmbH für das operative Asset- und Property-Management der gesamten AviaRent-Fondsfamilie zuständig. Sie hat mehr als zehn Jahre Berufserfahrung im Bereich des Property- und Asset-Managements. Die gelernte Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft erlangte berufsbegleitend den LL.M in Real Estate Law, zudem hat Frau Hauke ein abgeschlossenes Studium im Bereich Immobilienwirtschaft und Immobilienmanagement.



Im Zuge der internationalen Entwicklung und der Ausweitung des Teams im Bereich Acquisitions sowie des Asset-Managements haben Dan-David Golla sowie Susan Winter das Unternehmen zum Ende Dezember 2018 verlassen.