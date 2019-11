AviaRent investiert in Sanierungsobjekt

Seniorenresidenz in der Schillerstraße.

AviaRent hat eine sanierungsbedürftige Seniorenresidenz für betreutes Wohnen in Brühl für den offenen Spezialfonds Carevision III erworben. „Bei der Seniorenresidenz in Brühl handelt es sich um eine Einrichtung für betreutes Wohnen in der Innenstadt von Brühl. Im Zuge des Ankaufs wird das Gebäude revitalisiert“, sagt Yenna Haack, Vorstand der AviaRent Invest AG. „Solche Maßnahmen und Investitionen sind notwendig, um den heutigen Anforderungen an altersgerechtes Wohnen gerecht zu werden und einen langfristigen Weiterbetrieb der Residenz im Rahmen unseres Bestands zu ermöglichen.“

Betreiber ist die Convivo Unternehmensgruppe, die die Seniorenresidenz im Juli vom Insolvenzverwalter übernommen hatte und seit dem unter dem Namen Convivo Park Brühl betreibt. Die Geschäftsführung der Seniorenresidenz hatte Ende Mai 2018 einen Insolvenzantrag stellen müssen, der seine Ursache vor allem in Differenzen mit dem Verpächter hatte, wie Insolvenzverwalter Thomas Ellrich, Kanzlei Voigt Salus, anläßlich des Convivo-Übernahme im Juli mitgeteilt hatte. Durch die Anordnung der gerichtlichen Sicherungsmaßnahmen im Mai 2018 und die Eröffnung am 01.08.2018 konnte der Geschäftsbetrieb stabilisiert und fortgeführt werden. Dem Insolvenzverwalter gelang es parallel den Verkauf der Immobilie sowie die Übernahme des laufenden Betriebs unter Dach und Fach zu bringen. Der neue Betreiber plant nun in enger Abstimmung mit dem Immobilieninvestor weitere Pflegebereiche aufzubauen und bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnqualität umzusetzen.



Die 12-geschossige Seniorenresidenz in der Schillerstraße 2-4 verfügt über 116 Wohneinheiten für betreutes Wohnen sowie ein Restaurant. Betreiber der in 1985 errichteten Immobilie ist seit diesem Sommer die Convivo Unternehmensgruppe, die das Gebäude unter dem Namen Convivo Park Brühl betreibt. Direkt an das Gebäude anknüpfend befindet sich das 1986 erbaute Wohnobjekt „Schlösschen“, das auf zweieinhalb Geschossen zwölf weitere Apartments beinhaltet. Beide Objekte wurden laufend renoviert und verfügen zusammen über eine Gesamtnutzfläche von über 9.800 m². Im Umkreis von 500 Metern befinden sich diverse Ärzte, Restaurants und Bushaltestellen. Das nächstgelegene Krankenhaus ist sieben Gehminuten entfernt und eine Apotheke ist direkt an das Objekt angebunden.



Der offene Spezialfonds CareVision III investiert langfristig in Pflegeimmobilien mit einem regionalen Schwerpunkt in Deutschland. Als Teil der Anlagestrategie investiert der Fonds neben Investitionen in stationäre Pflegeeinrichtungen zudem in die Entwicklung von zukünftigen alternativen Wohnformen im Bereich „Betreutes Wohnen Plus“ wie Senioren-WGs und betreutes Wohnen.